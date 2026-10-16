RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,10

45,00

EUR

50,95

50,73

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Після обстрілів у кількох областях ввели аварійні відключення світла

лампочка, відключення світла
"Укренерго" запровадило аварійні відключення / Freepik

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. У регіонах, де застосовуються аварійні обмеження, раніше оприлюднені погодинні графіки наразі не діють.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Аварійні відключення застосовуються без прив'язки до заздалегідь визначених годин. В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас в "Укренерго" попередили, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за актуальною інформацією місцевих операторів систем розподілу.

Тих, у кого наразі є електроенергія, закликають використовувати її ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, на 16 жовтня у частині регіонів були заплановані погодинні відключення обсягом від 0,5 до двох черг з 06:00 до 23:59, однак у регіонах з аварійними обмеженнями ці графіки тимчасово не діють.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності