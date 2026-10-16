Після обстрілів у кількох областях ввели аварійні відключення світла

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. У регіонах, де застосовуються аварійні обмеження, раніше оприлюднені погодинні графіки наразі не діють.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Аварійні відключення застосовуються без прив'язки до заздалегідь визначених годин. В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас в "Укренерго" попередили, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за актуальною інформацією місцевих операторів систем розподілу.

Тих, у кого наразі є електроенергія, закликають використовувати її ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, на 16 жовтня у частині регіонів були заплановані погодинні відключення обсягом від 0,5 до двох черг з 06:00 до 23:59, однак у регіонах з аварійними обмеженнями ці графіки тимчасово не діють.