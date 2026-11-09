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Ціни на пальне 9 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,36 грн (-1 коп.)
|А-95
|89,58 грн (+1 коп.)
|А-92
|85,50 грн (0 коп.)
|ДП
|104,54 грн (-3 коп.)
|Газ
|60,51 грн (+58 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|106,90
|61,90
|UPG
|91,90
|88,90
|102,90
|59,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|61,50
|УКРНАФТА
|90,90
|87,90
|85,90
|103,90
|58,90
|SOCAR
|92,90
|95,90
|107,00
|61,90
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|61,72
|БРСМ-Нафта
|86,99
|102,29
|59,15
Нагадаємо, обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. Попри здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: автогаз продовжить дорожчати до свого цінового максимуму, а дизель на АЗС не подешевшає, адже оператори прагнуть повернути втрачену маржу.