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Ціна нафти на 9 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ринки нафти здригнулися / Pixabay

Ціни на нафту у понеділок, 9 листопада, залишалися майже незмінними після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не планує нових ударів по Ірану, хоча атаки на судна поблизу Ормузької протоки продовжують загрожувати поставкам.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 9 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $ 96,91 - 1,5%
WTI $89,85 - 1 %
Urals $76,85 -10.00%

Ціна на нафту Brent впала на 1,5% до 96,91 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 1% до 89,85 долара за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала на 16% — це найбільше тижневе падіння з початку пандемії COVID-19.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, за словами засновниці дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдевої, ринок, схоже, закладає у ціни відносно оптимістичний сценарій деескалації, хоча всеосяжної угоди між Вашингтоном і Тегераном досі немає.

У неділю Трамп заявив, що навряд чи віддасть наказ про нові удари по Ірану, поки тривають переговори щодо припинення конфлікту. Це сталося попри повідомлення обох країн про атаки на судна в Ормузькій протоці або поблизу неї.

Минулого тижня Трамп допускав відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США. Однак наразі ознак підготовки масштабної військової операції з боку Вашингтона немає. Іран, зі свого боку, заявив, що відповість ударами по американських та ізраїльських цілях.

Головний аналітик KCM Trade Тім Ватерер назвав останні заяви Трампа «більш виваженими». Водночас, за його словами, ринок очікує з'ясування, чи означають результати проміжних виборів довгострокову зміну підходу американського президента до конфлікту, чи йдеться лише про тимчасову зміну риторики.

Водночас на світовому ринку нафти знову формується надлишок пропозиції. Відновлення поставок із Близького Сходу, збільшення видобутку в інших країнах і слабкий попит призвели до того, що обсяги пропозиції перевищили споживання.

Нагадаємо, обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. Попри здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: автогаз продовжить дорожчати до свого цінового максимуму, а дизель на АЗС не подешевшає, адже оператори прагнуть повернути втрачену маржу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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