Цена нефти на 9 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 9 ноября, оставались почти неизменными после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует новые удары по Ирану, хотя атаки на суда вблизи Ормузского пролива продолжают угрожать поставкам.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 9 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $96,91 – 1,5% WTI $89,85 - 1% Urals $76,85 -10.00%

Цена на нефть Brent упала на 1,5% до 96,91 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 1% до 89,85 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 16% - это самое недельное падение с начала пандемии COVID-19.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, по словам основательницы исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдевой, рынок, похоже, закладывает в цены относительно оптимистичный сценарий деэскалации, хотя всеобъемлющего соглашения между Вашингтоном и Тегераном до сих пор нет.

В воскресенье Трамп заявил, что вряд ли отдаст приказ о новых ударах по Ирану, пока продолжаются переговоры по прекращению конфликта. Это произошло, несмотря на сообщения обеих стран об атаках на суда в Ормузском проливе или вблизи него.

На прошлой неделе Трамп допускал возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. Однако пока признаков подготовки масштабной военной операции со стороны Вашингтона нет. Иран со своей стороны заявил, что ответит ударами по американским и израильским целям.

Главный аналитик KCM Trade Тим Ватерер назвал последние заявления Трампа "более взвешенными". В то же время, по его словам, рынок ожидает выяснения, означают ли результаты промежуточных выборов долгосрочное изменение подхода американского президента к конфликту или речь идет лишь о временном изменении риторики.

В то же время на мировом рынке нефти снова формируется избыток предложения. Возобновление поставок с Ближнего Востока, увеличение добычи в других странах и слабый спрос привели к тому, что объемы предложения превысили потребление.