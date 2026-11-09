Вкладення українців в ОВДП оновили рекорд: портфель громадян зріс до 173,1 млрд грн

Вкладення громадян України в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) оновили історичний максимум. Станом на 2 листопада 2026 року портфель держоблігацій у власності фізичних осіб сягнув 173,1 мільярда гривень. Лише за минулий місяць інвестиції населення зросли на 5,6 мільярда гривень (плюс 3,3%).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Особливо швидко зростає інтерес людей до військових паперів: на початок листопада їхній обсяг у власності громадян досяг 111,7 мільярда гривень. Це на 35,6 мільярда гривень (на 46,8%) більше, ніж за той самий період минулого року. Придбати державні цінні папери українці можуть через застосунок "Дія", банківські додатки або брокерів із мінімальним номіналом від 1 000 гривень, доларів чи євро.

Загальний обсяг облігацій в обігу на початку листопада становив 1 984,1 мільярда гривень. Найбільша частка держборгу належить комерційним банкам (903,1 млрд грн) та Національному банку України (654,8 млрд грн). Українські компанії володіють паперами на 208,6 мільярда гривень, страхові компанії — на 26,15 мільярда, а іноземні інвестори — на 18,2 мільярда гривень.

Жовтневі аукціони та обмін цінних паперів

У жовтні Міністерство фінансів провело 9 первинних аукціонів із продажу ОВДП у гривні, залучивши до державного бюджету близько 14,3 мільярда гривень. Найвищий попит зберігався на військові облігації з погашенням 15 вересня 2027 року, середньозважена дохідність за якими наприкінці місяця становила 15,02% річних.

Окрім регулярних продажів, у жовтні Мінфін провів два аукціони з обміну облігацій на загальну суму 12 мільярдів гривень. Інвесторам запропонували обміняти цінні папери з виплатою 4 листопада 2026 року на нові довгострокові облігації з погашенням у 2029 році. Така процедура дозволяє уряду зменшувати навантаження пікових виплат та оптимізувати графік повернення боргів.

Загалом за січень–жовтень 2026 року сукупний обсяг випуску та обміну ОВДП склав 405,1 мільярда гривень. Із цієї суми безпосередньо до державного бюджету через регулярні аукціони залучили 285,3 мільярда гривень, а ще 119,8 мільярда гривень припало на облігації, розміщені в межах операцій обміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року уряд залучив від продажу та обміну ОВДП на аукціонах майже 374 мільярди гривень в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 2 401 мільярд гривень.