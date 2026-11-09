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Вложения украинцев в ОВГЗ обновили рекорд: портфель граждан вырос до 173,1 млрд грн

Гривны
Вложения украинцев в ОВГЗ обновили рекорд / Depositphotos

Вложения граждан Украины в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) обновили исторический максимум. По состоянию на 2 ноября 2026 года портфель гособлигаций в собственности физических лиц составил 173,1 миллиарда гривен. Только за прошлый месяц инвестиции населения выросли на 5,6 миллиарда гривен (плюс 3,3%).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Особенно быстро растет интерес людей к военным бумагам: к началу ноября их объем в собственности граждан достиг 111,7 миллиарда гривен. Это на 35,6 миллиарда гривен (на 46,8%) больше, чем за тот же период в прошлом году. Приобрести государственные ценные бумаги украинцы могут через "Действие", банковские приложения или брокеров с минимальным номиналом от 1 000 гривен, долларов или евро.

Общий объем облигаций в обращении в начале ноября составил 1984,1 миллиарда гривен. Наибольшая часть госдолга принадлежит коммерческим банкам (903,1 млрд. грн.) и Национальному банку Украины (654,8 млрд. грн.). Украинские компании владеют бумагами на 208,6 миллиарда гривен, страховые компании – на 26,15 миллиарда, а иностранные инвесторы – на 18,2 миллиарда гривен.

Октябрьские аукционы и обмен ценных бумаг

В октябре Министерство финансов провело 9 первичных аукционов по продаже ОВГЗ в гривне, привлекая в государственный бюджет около 14,3 миллиарда гривен. Самый высокий спрос сохранялся на военные облигации с погашением 15 сентября 2027, средневзвешенная доходность по которым в конце месяца составила 15,02% годовых.

Кроме регулярных продаж, в октябре Минфин провел два аукциона по обмену облигаций на общую сумму 12 миллиардов гривен. Инвесторам предложили обменять ценные бумаги с выплатой 4 ноября 2026 на новые долгосрочные облигации с погашением в 2029 году. Такая процедура позволяет правительству уменьшать нагрузку пиковых выплат и оптимизировать график возврата долгов.

Всего за январь-октябрь 2026 совокупный объем выпуска и обмена ОВГЗ составил 405,1 миллиарда гривен. Из этой суммы непосредственно в государственный бюджет через регулярные аукционы привлекли 285,3 миллиарда гривен, а еще 119,8 миллиарда гривен пришлось на облигации, размещенные в рамках операций обмена.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах почти 374 миллиарда гривен в эквиваленте, а всего за военное состояние — почти 2 401 миллиард гривен.

Автор:
Максим Кольц

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