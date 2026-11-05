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Резерви України перевищили $49 млрд: що забезпечило зростання

Гривні
Україна отримала мільярди доларів від партнерів: як це вплинуло на резерви / Depositphotos

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року становили $49,1 млрд, збільшившись у жовтні на 4,2%. Зростання забезпечили надходження від міжнародних партнерів та конвертація урядом валютних коштів, попри продаж валюти Нацбанком і виплати за державним боргом.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Міжнародна допомога забезпечила зростання резервів

У жовтні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,69 млрд. З них $3,29 млрд Україна отримала від Європейського Союзу, ще $404,6 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,6 млрд від ЄС у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти не включаються до міжнародних резервів через їхнє цільове призначення. Водночас у разі продажу урядом валюти Нацбанку в обмін на гривню для подальшого використання за призначенням резерви збільшуються на відповідну суму.

У жовтні уряд конвертував у гривню всі $4,6 млрд такого фінансування, що сприяло зростанню міжнародних резервів.

Україна здійснила боргові виплати та валютні інтервенції

Упродовж місяця на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна спрямувала $242,3 млн.

Зокрема, $197,9 млн було виплачено за зобов’язаннями перед Світовим банком, $7,2 млн — на обслуговування валютних ОВДП, ще $37,2 млн — іншим кредиторам.

Окремо Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.

Чистий продаж валюти Національним банком у жовтні становив $6,05 млрд.

Резервів достатньо для фінансування імпорту

За даними НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів дозволяє фінансувати 4,2 місяця майбутнього імпорту.

У Нацбанку зазначають, що такого рівня резервів достатньо для підтримання стійкості валютного ринку України.

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує новий індикатор валютного ринку - довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Регулятор також оновив підходи до розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового й валютного ринків.

Автор:
Ольга Опенько

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