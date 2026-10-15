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Графіки відключення світла посилять: коли і скільки черг вимикатимуть

Графіки відключення світла посилять
Графіки відключення світла посилять

У четвер, 16 жовтня, у частині регіонів України графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 06:00 до 23:59. Одночасно обмеження застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до двох черг споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

У цей самий період – з 06:00 до 23:59 – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

В "Укренерго" попередили, що через нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальні години відключень для конкретного регіону необхідно перевіряти на ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Споживачів також закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли вона доступна за графіком.

Нагадаємо, 15 жовтня графіки відключення світла також діють з 06:00 до 23:59, однак обсяг обмежень становить від 0,5 до 1,5 черги.

Автор:
Тетяна Гойденко

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