Графики отключения света усилят: когда и сколько очередей будут выключать

В четверг, 16 октября, в части регионов Украины графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 23:59. Одновременно ограничения будут применяться в объеме от 0,5 до двух очередей потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

В этот же период – с 06:00 до 23:59 – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений остаются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальные часы отключения для конкретного региона необходимо проверять на ресурсах местных операторов систем распределения.

Потребителей также призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.

Напомним, 15 октября графики отключения света также действуют с 06.00 до 23.59, однако объем ограничений составляет от 0,5 до 1,5 очереди.