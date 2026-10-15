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Графики отключения света усилят: когда и сколько очередей будут выключать

Графики отключения света усилят
Графики отключения света усилят

В четверг, 16 октября, в части регионов Украины графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 23:59. Одновременно ограничения будут применяться в объеме от 0,5 до двух очередей потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

В этот же период – с 06:00 до 23:59 – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений остаются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальные часы отключения для конкретного региона необходимо проверять на ресурсах местных операторов систем распределения.

Потребителей также призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.

Напомним, 15 октября графики отключения света также действуют с 06.00 до 23.59, однако объем ограничений составляет от 0,5 до 1,5 очереди.

Автор:
Татьяна Гойденко

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