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До 300 тыс. грн на генераторы и резервное питание: программа "СвітлоДім" охватила еще четыре области
Правительственная программа "СвітлоДім", в рамках которой ОСМД и управляющие многоквартирных домов могут получить до 300 тыс. грн на энергооборудование, расширили на Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".
"СвітлоДім" расширили
Раньше ею воспользоваться можно было в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
ОСМД, управляющие многоквартирных домов и обслуживающие кооперативы могут подать заявку через "Деію" и получить до 300 тыс. грн на приобретение оборудования для резервного питания.
Размер помощи зависит от характеристик дома:
- До 100 тыс. грн – для домов до 6 этажей.
- До 200 тыс. грн – для домов от 7 до 16 этажей.
- До 300 тыс. грн – для домов от 17 этажей, домов с собственной котельной, а также домов от 4 до 16 этажей, которые имеют три или более подъездов.
Как работает программа?
Финансирование разрешается использовать для приобретения генераторов, инверторов, аккумуляторов, солнечных панелей и другого оборудования для резервного электропитания.
Поставщика оборудования ОСМД или управляющий выбирает самостоятельно. Если здание уже имеет генератор, помощь можно использовать для других нужд – например, для организации резервного питания лифтов.
Деньги поступят на счета заявителей в течение 48 часов.
После зачисления средств на спецсчета у заявителей есть 45 дней на закупку необходимого оборудования.
Программа реализуется Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и банками-партнерами.
Напомним, Минрегион расширил перечень документов, которые могут подтверждать характеристики дома, чтобы совладельцы многоквартирных домов быстрее получали финансовую поддержку по программе "СвітлоДім" .