До 300 тыс. грн на генераторы и резервное питание: программа "СвітлоДім" охватила еще четыре области

Правительственная программа "СвітлоДім", в рамках которой ОСМД и управляющие многоквартирных домов могут получить до 300 тыс. грн на энергооборудование, расширили на Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

"СвітлоДім" расширили

Раньше ею воспользоваться можно было в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

ОСМД, управляющие многоквартирных домов и обслуживающие кооперативы могут подать заявку через "Деію" и получить до 300 тыс. грн на приобретение оборудования для резервного питания.

Размер помощи зависит от характеристик дома:

До 100 тыс. грн – для домов до 6 этажей.

До 200 тыс. грн – для домов от 7 до 16 этажей.

До 300 тыс. грн – для домов от 17 этажей, домов с собственной котельной, а также домов от 4 до 16 этажей, которые имеют три или более подъездов.

Как работает программа?

Финансирование разрешается использовать для приобретения генераторов, инверторов, аккумуляторов, солнечных панелей и другого оборудования для резервного электропитания.

Поставщика оборудования ОСМД или управляющий выбирает самостоятельно. Если здание уже имеет генератор, помощь можно использовать для других нужд – например, для организации резервного питания лифтов.

Деньги поступят на счета заявителей в течение 48 часов.

После зачисления средств на спецсчета у заявителей есть 45 дней на закупку необходимого оборудования.

Программа реализуется Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и банками-партнерами.

Напомним, Минрегион расширил перечень документов, которые могут подтверждать характеристики дома, чтобы совладельцы многоквартирных домов быстрее получали финансовую поддержку по программе "СвітлоДім" .