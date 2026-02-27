Правительство упрощает документы для совладельцев: ускорено получение помощи по программе "СветДом"

Минрегион расширил список документов, которые могут подтверждать характеристики дома, чтобы совладельцы многоквартирных домов быстрее получали финансовую поддержку по программе "СвітлоДім".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Теперь, кроме техпаспорта, подтвердить данные о доме — этажность, количество подъездов, наличие котельных и инженерных систем — можно документами о вводе дома в эксплуатацию, технической инвентаризацией или сертификатом энергоэффективности. Главное, чтобы в документах были страницы с адресом и основными характеристиками.

Если таких документов нет, то их может заменить справка от органа местного самоуправления или его исполнительного органа (в Киеве — районной государственной администрации).

"Уже проработано более 900 заявок и видим, что заявители часто добавляют, например, справки о технической инвентаризации для подтверждения характеристик дома. Ранее такие документы не входили в перечень, поэтому комиссия не могла их учитывать. Именно поэтому перечень был расширен", - отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Она добавила, что цель проекта охватить программой как можно больше домов, чтобы совладельцы могли приобрести необходимое оборудование и иметь тепло, воду, свет и стабильную работу жизненно важных систем.

Кроме того, урегулированы случаи смены адреса дома после завершения строительства. Теперь представители совладельцев должны добавлять решение о присвоении нового адреса или уточнении реквизитов, если в поданных документах еще указан старый адрес.

Отмечается, что изменения направлены на ускорение процесса подтверждения характеристик зданий; увеличение охвата программой "СвітлоДім" большего количества домов; упрощение бюрократических процедур для совладельцев.

Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СвітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.