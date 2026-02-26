Запланована подія 2

Помощь ОСМД: более 107 млн грн уже выплачено многоквартирным домам по программе "СвітлоДім"

гривны
Помощь ОСМД: более 107 млн грн выплат за СвітлоДім / Depositphotos

107,3 млн грн уже выплачено многоквартирным домам по правительственной программе "СвітлоДім". Денежные средства направлены на приобретение генераторов, солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения света, воды, тепла и работы лифтов даже при отключении электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Помощь ОСМД

Многоквартирные дома в Украине могут стать энергонезависимыми даже при отключениях благодаря правительственной программе "СвітлоДім". Она работает для ОСМД, жилищных кооперативов и управляющих домов, обеспечивая свет, воду, тепло и работу лифтов в любых условиях.

Вырученные средства можно использовать для приобретения и установки генераторов, солнечных электростанций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования для автономного питания дома.

Чтобы воспользоваться программой:

  1. Подготовьте решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего дома.
  2. Подайте заявку через портал "Дія".
  3. Разместите необходимые документы.
  4. После согласования получите денежные средства и реализуйте проект.

Программа "СвітлоДім" позволяет жителям многоквартирных домов не зависеть от перебоев электроснабжения и гарантирует стабильность в повседневной жизни.

Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СвітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько