Помощь ОСМД: более 107 млн грн уже выплачено многоквартирным домам по программе "СвітлоДім"
107,3 млн грн уже выплачено многоквартирным домам по правительственной программе "СвітлоДім". Денежные средства направлены на приобретение генераторов, солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения света, воды, тепла и работы лифтов даже при отключении электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".
Помощь ОСМД
Многоквартирные дома в Украине могут стать энергонезависимыми даже при отключениях благодаря правительственной программе "СвітлоДім". Она работает для ОСМД, жилищных кооперативов и управляющих домов, обеспечивая свет, воду, тепло и работу лифтов в любых условиях.
Вырученные средства можно использовать для приобретения и установки генераторов, солнечных электростанций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования для автономного питания дома.
Чтобы воспользоваться программой:
- Подготовьте решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего дома.
- Подайте заявку через портал "Дія".
- Разместите необходимые документы.
- После согласования получите денежные средства и реализуйте проект.
Программа "СвітлоДім" позволяет жителям многоквартирных домов не зависеть от перебоев электроснабжения и гарантирует стабильность в повседневной жизни.
Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СвітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.