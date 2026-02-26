Допомога ОСББ: понад 107 млн грн вже виплачено багатоквартирним будинкам за програмою "СвітлоДім""

107,3 млн грн вже виплачено багатоквартирним будинкам за урядовою програмою “СвітлоДім”. Кошти спрямовані на придбання генераторів, сонячних електростанцій та іншого обладнання для забезпечення світла, води, тепла та роботи ліфтів навіть під час відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Допомога ОСББ

Багатоквартирні будинки в Україні можуть стати енергонезалежними навіть під час відключень завдяки урядовій програмі "СвітлоДім". Вона працює для ОСББ, житлових кооперативів та управителів будинків, забезпечуючи світло, воду, тепло та роботу ліфтів у будь-яких умовах.

Отримані кошти можна використати для придбання та встановлення генераторів, сонячних електростанцій, інверторів, акумуляторів та іншого обладнання для автономного живлення будинку.

Щоб скористатися програмою:

Підготуйте рішення зборів ОСББ, кооперативу або управителя будинку. Подайте заявку через портал "Дія". Додайте необхідні документи. Після погодження отримайте кошти та реалізуйте проєкт.

Програма "СвітлоДім" дозволяє мешканцям багатоквартирних будинків не залежати від перебоїв електропостачання та гарантує стабільність у повсякденному житті.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджетуна реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.