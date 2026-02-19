Ще 60 будинків отримали погодження в програмі "СвітлоДім" після доопрацювання заявок

Після повторного доопрацювання заявок майже 60 будинків отримали погодження в межах програми “СвітлоДім”.

Про це повідомляє Delo.ua

Це стало можливим завдяки роз’ясненням та консультаціям Міністерства розвитку громад та територій України.

За підсумками останніх засідань комісії відсоток відмов скоротився з приблизно 60% до 40%. Найчастіше причиною відмов були технічні помилки у документах або заявках - неточності, пропущені довідки чи помилки при заповненні.

Заявникам також надають підтримку районні державні адміністрації Києва, Київська обласна військова адміністрація та Асоціація управителів житла. Кожна відмова комісії супроводжується поясненням, що саме потрібно виправити, після чого документи можна подати повторно.

Як працює програма?

Отримані кошти використають їх на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, систем керування батареями та сонячних панелей. Гроші надійдуть на рахунки заявників протягом 48 годин.

Після зарахування коштів на спецрахунки заявники мають 45 днів на закупівлю необхідного обладнання, яке потрібно якомога швидше встановити в будинках, щоб мешканці відчули реальний результат.

Як зазначили у відомстві, кількість заявок щодня зростає. Однак дев’ять заяв відхилили через неповний пакет документів. Після доопрацювання заявку можна подати повторно.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.