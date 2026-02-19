Еще 60 домов получили согласование в программе "СвітлоДім" после доработки заявок

После повторной доработки заявок почти 60 домов получили согласование в рамках программы "СвітлоДім".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Это стало возможным благодаря разъяснениям и консультациям Министерства развития общин и территорий Украины.

По итогам последних заседаний комиссии процент отказов сократился примерно с 60% до 40%. Чаще причиной отказов были технические ошибки в документах или заявках - неточности, пропущенные справки или ошибки при заполнении.

Заявителям также оказывают поддержку районные государственные администрации Киева, Киевская областная военная администрация и Ассоциация управляющих жильем. Каждый отказ комиссии сопровождается объяснением, что нужно исправить, после чего документы можно подать повторно.

Как работает программа?

Вырученные средства используют их на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, систем управления батареями и солнечных панелей. Деньги поступят на счета заявителей в течение 48 часов.

После зачисления средств на спецсчета у заявителей есть 45 дней на закупку необходимого оборудования, которое нужно как можно быстрее установить в домах, чтобы жильцы почувствовали реальный результат.

Как отметили в ведомстве, количество заявок ежедневно растет. Однако девять заявлений отклонили из-за неполного пакета документов. После доработки заявку можно подать повторно.

Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СветДом", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.