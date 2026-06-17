Последствия украинских атак: Россия планирует импортировать бензин из-за дефицита топлива

Россия в этом месяце планирует импортировать бензин по морю, пытаясь преодолеть дефицит горючего, возникший после серии атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По их данным, в июне Россия ожидает получить партию бензина через один из западных портов. Для страны, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире, такой шаг нетипичен.

Проблемы с поставкой горючего связывают с длительными атаками украинских дронов на российские НПЗ, топливные хранилища и трубопроводы. Среди последних потерпевших удары источники называют нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО и Московский НПЗ, где переработка была временно приостановлена.

На фоне дефицита правительство РФ запретило экспорт бензина для производителей горючего до конца июля, чтобы обеспечить внутренний рынок в период сезонного роста спроса.

По информации Reuters, сообщения о нехватке бензина поступали примерно из десяти российских регионов. Власти оккупированного Крыма и двух сибирских регионов официально подтвердили проблемы со снабжением.

Для покрытия дефицита Россия также увеличивает закупки горючего в Беларуси и рассматривала дополнительные поставки из Казахстана. В то же время источники агентства отмечают, что у соседних стран нет достаточных свободных объемов для масштабной поддержки российского рынка.

Собеседники Reuters считают, что морской импорт бензина может стать лишь временным решением из-за сложной логистики и высокой стоимости таких поставок.

По данным отраслевых источников, в прошлом году Россия экспортировала около 5 млн тонн бензина, или около 117 тыс. баррелей в сутки.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.