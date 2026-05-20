Московский НПЗ остановил переработку нефти после атаки дронов — Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырья после атаки украинского беспилотника, произошедшей 17 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что работа предприятия была полностью остановлена из соображений безопасности для уменьшения возможных рисков. По информации источников, процесс перезапуска мощностей завода продлится несколько дней.

Последствия удара и официальные заявления

По данным Reuters, местные власти подтвердили, что вблизи объекта разбился дрон. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в воскресенье, что по предварительным данным в результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители у входных ворот завода.

По его словам, основная технология нефтеперерабатывающего завода, якобы, осталась невредимой.

Владелец предприятия, компания "Газпромнефть", пока не ответила на запрос о комментарии по поводу текущей ситуации на производстве.

Значение завода

Указанный нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и является ключевым объектом для поставки автомобильного топлива в российскую столицу.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 миллионов метрических тонн сырой нефти.

Объемы производства предприятия за этот период составили 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

Напомним, с начала 2026 года из-за ударов дронов и связанных с ними перебоев в России были вынуждены остановлены 35 установок первичной переработки нефти общей мощностью более 390 тыс. тонн в сутки.

В частности, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.