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Дроны атаковали Москву: пылает НПЗ, расположенный в 15 километрах от Кремля.

Пожар на НПЗ в Москве
Пожар на НПЗ в Москве. Фото: социальные сети

Утром 16 июня беспилотники атаковали Москву. В столице РФ горит самый крупный московский НПЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 5:45 утра он публикует сообщение о сбитии противовоздушной обороной дронов, летевших на город.

По его словам, на Москву летели десятки беспилотников.

Собянин   заявил , что в результате атаки поврежден нефтеперерабатывающий завод.

"В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - отметил он.

Как отмечается, столичный НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей столицы России и области в бензине. Он расположен в 15 километрах от Кремля. Сообщается, что в Москве до сих пор не объявили воздушную тревогу.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны,   атаковав российские НПЗ   16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.

Автор:
Светлана Манько