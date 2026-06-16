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Дрони атакували Москву: палає НПЗ, розташований в 15 кілометрах від Кремля

Пожежа на НПЗ у Москві
Пожежа на НПЗ у Москві. Фото: соціальні мережі

Зранку 16 червня безпілотники атакували Москву. У столиці РФ палає найбільший московський НПЗ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Від 5:45 ранку він публікує повідомлення про збиття протиповітряною обороною дронів, які летіли на місто. 

За його словами на Москву летіли десятки безпілотників.

Собянін заявив, що внаслідок атаки пошкоджений нафтопереробний завод.

"Протягом останньої доби продовжується атака ворожих безпілотників на Москву. Одним із дронів пошкоджено об'єкт МНПЗ. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події", - зауважив він.

Як зазначається, Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці Росії й області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Повідомляється, що в Москві досі не оголосили повітряну тривогу.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти.  Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.

Автор:
Світлана Манько