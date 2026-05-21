Ключевые НПЗ в центральной части России остановили работу после атак дронов

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters ссылаясь на источники и официальные данные.

Четверть общих мощностей РФ

Отмечается, что совокупная мощность НПЗ, полностью или частично остановивших работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год или около 238 тысяч тонн в день. Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Общая доля этих нефтеперерабатывающих заводов в производстве топлива Кремля составляет более 30% для бензина и около 25% для дизельного топлива. Москва уже ввела ранее запрет на экспорт бензина с апреля по конец июля.

Какие НПЗ упичились

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

По данным источников Reuters, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Кирисский НПЗ с мощностью 20 миллионов метрических тонн в год – полностью остановлен с 5 мая.

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез", мощностью 17 миллионов тонн в год, подвергся атаке 20 мая. Неизвестно, удалось ли ему сохранить хотя бы частичную работу.

Эти удары, также затронутые нефтепроводами и хранилищами, привели к сокращению добычи нефти в России, что усилило давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги от экспорта нефти и газа составляют примерно четверть доходов.

Заметим, с начала 2026 года из-за ударов дронов и связанных с ними перебоев в России были вынуждены остановлены 35 установок первичной переработки нефти общей мощностью более 390 тыс. тонн в сутки.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские дальнобойные санкции продолжают работать, о чем свидетельствует сокращение переработки нефти в России по меньшей мере на 10% только за несколько месяцев этого года.