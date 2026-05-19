Украина может перекрыть экспорт российской нефти в двух морях за сутки

Воздушный вид нефтяных танкеров в порту Приморска / Depositphotos

Украина может в сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном морях.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал основатель оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман, передает УНИАН.

Он считает, что Украина "в первый раз за всю историю имеет реальный шанс разрушить Российскую империю".

"Мы можем за сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и в Черном море… Вы объявляете морскую блокаду. Далее подлетает к танкеру дрон, включаешь международный 16-й канал и говоришь: "Уважаемый танкер, если вы за 15 минут не измените направление движения, вы будете

В то же время, он не исключает, что россияне закроют нам порт Одессы.

"Да, вероятно, россияне закроют нам порт Одессы. Но мы им закроем сотни миллиардов долларов от нефти, которую они могут продавать сейчас", - подчеркнул основатель Fire Point.

Он предположил, что гораздо легче просто не давать танкерам заходить в порты в Балтийском и Черном морях.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские дальнобойные санкции продолжают работать, о чем свидетельствует сокращение переработки нефти в России по меньшей мере на 10% только за несколько месяцев этого года.

Напомним, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Автор:
Светлана Манько