Україна може перекрити експорт російської нафти у двох морях за добу

Повітряний вид нафтових танкерів у порту
Повітряний вид нафтових танкерів у порту Приморська / Depositphotos

Україна може за добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морях. 

Як пише Delo.ua, про це сказав засновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман, передає УНІАН.

Він вважає, що Україна "перший раз за всю історію має реальний шанс зруйнувати Російську імперію".

"Ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і у Чорному морі… Ви оголошуєте морську блокаду. Далі підлітає до танкера дрон, вмикаєш міжнародний 16-й канал і кажеш: "Шановний танкере, якщо ви за 15 хвилин не зміните напрямок руху, ви будете атаковані в ходове відділення", -  сказав Штілерман.

Водночас він не виключає, що росіяни закриють нам порт Одеси.

"Так, мабуть, росіяни закриють нам порт Одеси. Але ми їм закриємо сотні мільярдів доларів від нафти, яку вони можуть продавати зараз", - наголосив засновник Fire Point.

Він припустив, що значно легше просто не давати танкерам заходити у порти у Балтійському і Чорному морях.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські далекобійні санкції продовжують працювати, про що свідчить скорочення нафтопереробки у Росії щонайменше на 10% тільки за кілька місяців  цього року. 

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Автор:
Світлана Манько