Reuters: ефективність ударів по нафтопереробці РФ зросла майже на 200%

З початку 2026 року через удари дронів та пов’язані з ними перебої в Росії були вимушено зупинені 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні підрахунки.

Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Reuters, поточні масштаби втрат російської нафтопереробки еквівалентні 2,85 млн барелів на добу.

Для порівняння: у січні–травні 2025 року через атаки були виведені з ладу 12 установок первинної переробки загальною потужністю 187 тис. тонн на добу, або 1,37 млн барелів на добу.

Таким чином, кількість уражених установок зросла майже на 200%, а обсяг втрачених потужностей — більш ніж удвічі. Reuters зазначає, що причиною зупинок стали як прямі пошкодження внаслідок ударів дронів, так і подальші технічні перебої в роботі НПЗ.

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

