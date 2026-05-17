Reuters: ефективність ударів по нафтопереробці РФ зросла майже на 200%

НПЗ
Українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ зросли до максимуму

З початку 2026 року через удари дронів та пов’язані з ними перебої в Росії були вимушено зупинені 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні підрахунки.

Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Reuters, поточні масштаби втрат російської нафтопереробки еквівалентні 2,85 млн барелів на добу.

Для порівняння: у січні–травні 2025 року через атаки були виведені з ладу 12 установок первинної переробки загальною потужністю 187 тис. тонн на добу, або 1,37 млн барелів на добу.

Таким чином, кількість уражених установок зросла майже на 200%, а обсяг втрачених потужностей — більш ніж удвічі. Reuters зазначає, що причиною зупинок стали як прямі пошкодження внаслідок ударів дронів, так і подальші технічні перебої в роботі НПЗ.

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Delo.ua підрахувало, скільки коштують Росії удари ЗСУ у квітні 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко