З початку року половину прибутку банківської системи забезпечив один банк

гривні
Банки втратили понад 13 млрд грн прибутку / Depositphotos

Чистий прибуток державного ПриватБанку у січні–березні 2026 року зменшився на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 12,85 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Попри падіння показника, банк залишився беззаперечним лідером сектору, забезпечивши майже половину — 49,4% — сукупного прибутку всієї банківської системи України.

Друге місце посів Ощадбанк із чистим прибутком 1,95 млрд грн. Його результат виявився майже у 2,5 раза нижчим, ніж роком раніше. Третім став Універсал Банк (mono), який, навпаки, наростив прибуток на 36,3% — до 1,68 млрд грн.

До першої п’ятірки також увійшли ПУМБ із результатом 1,38 млрд грн та Райффайзен Банк — 1,29 млрд грн. Обидві установи продемонстрували зниження прибутковості — на 11,3% та 41,7% відповідно.

Другу п’ятірку рейтингу відкрив державний Укрексімбанк із прибутком 1,19 млрд грн, що більш ніж удвічі менше порівняно з першим кварталом минулого року. За ним розташувалися банки з іноземним капіталом: ОТП Банк, Сітібанк, Креді Агріколь Банк та Укрсиббанк.

Водночас перший квартал завершили зі збитками 11 банків. Найбільший негативний результат зафіксував Банк "Альянс" — мінус 66,1 млн грн.

Загалом чистий прибуток банківської системи за перші три місяці 2026 року становив 26 млрд грн, що на 34,1% або на 13,46 млрд грн менше, ніж за аналогічний період торік.

Також додамо, що найприбутковішими банками у минулому році стали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк (monobank) та Укрексімбанк, а найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк.

Автор:
Тетяна Гойденко