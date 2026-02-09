Які банки стали найприбутковішими у 2025 році

Найприбутковішими банками у минулому році стали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк (monobank) та Укрексімбанк, а найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лідери прибутків

За даними Національного банку України, чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками 2025 року зменшився на 27,6% порівняно із 2024 роком та становив 29,1 млрд грн, або 22,9% від усього фінансового результату банківської системи.

До трійки лідерів також увійшли державний Ощадбанк із чистим прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року, та Райффайзен Банк – 10,74 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

У п’ятірці найприбутковіших також Універсал Банк (mono) із чистим прибутком 10,33 млрд грн та державний Укрексімбанк – 8,86 млрд грн, при цьому вони збільшили цей показник відповідно у 2,5 раза та більш ніж утричі.

Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським: ПУМБ – 8,05 млрд грн (приріст більш ніж удвічі до 2024 року), Укрсиббанк – 5,80 млрд грн (+43,4%), ОТП Банк – 5,45 млрд грн (+32,3%), Креді Агріколь Банк – 5,19 млрд грн (+26,9%) та Укргазбанк – 4,87 млрд грн (+42,5%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків: Сітібанк – 4,49 млрд грн (+33,9%), державний Сенс Банк – 3,22 млрд грн (+82,5%), банк "Південний" – 2,94 млрд грн (+75,6%), А-Банк – 1,8 млрд грн (приріст більш ніж удвічі), Кредобанк – 1,61 млрд грн (+72,0%), ПроКредит Банк – 1,29 (+44,3%) та ТАСкомбанк – 1,08 млрд грн (приріст у 3,5 раза).

У кого збитки

Зазначається, що зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.

Найбільший збиток за підсумками 2025 року отримав держбанк ПІН Банк – 63,19 млн грн проти 49,56 млн грн збитку роком раніше. Другим за величиною втрат став Кристал Банк – 32,78 млн грн проти 9,95 млн грн прибутку роком раніше. Трійку замкнув банк "Український капітал" зі збитком 17,70 млн грн, тоді як у 2024 році його збиток становив 7,28 млн грн.

Новим гравцем на ринку став ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк", який є правонаступником неплатоспроможного РВС Банку за переданими зобов’язаннями та завершив 2025 рік зі збитком 3,34 млн грн.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні набуває чинності законодавча норма про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а також заборона їм враховувати збитки минулих років.