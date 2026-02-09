Какие банки стали самыми прибыльными в 2025 году

Самыми прибыльными банками в прошлом году стали ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) и Укрэксимбанк, а наиболее убыточными – ПИН и Кристалл Банк.

Лидеры доходов

По данным Национального банка Украины, чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам 2025 года уменьшилась на 27,6% по сравнению с 2024 годом и составила 29,1 млрд грн, или 22,9% всего финансового результата банковской системы.

В тройку лидеров также вошли государственный Сбербанк с чистой прибылью 16,63 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года, и Райффайзен Банк – 10,74 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В пятерке наиболее прибыльных также Универсал Банк (mono) с чистой прибылью 10,33 млрд грн и государственный Укрэксимбанк – 8,86 млрд грн, при этом они увеличили этот показатель соответственно в 2,5 раза и более чем в три раза.

Вторую пятерку сформировали четыре банка с иностранным капиталом и один с украинским: ПУМБ – 8,05 млрд грн (прирост более чем вдвое к 2024 году), Укрсиббанк – 5,80 млрд грн (+43,4%), ОТП Банк – 5,45 млрд грн (+32,3%) (+26,9%) и Укргазбанк – 4,87 млрд грн (+42,5%).

Более 1 млрд грн чистой прибыли заработали по итогам 2025 года еще семь банков: Ситибанк - 4,49 млрд грн (+33,9%), государственный Смысл Банк - 3,22 млрд грн (+82,5%), банк "Южный" - 2,94 млрд грн (+75,6%), А-Банк - Кредобанк – 1,61 млрд грн (+72,0%), ПроКредит Банк – 1,29 (+44,3%) и ТАСкомбанк – 1,08 млрд грн (прирост в 3,5 раза).

У кого убытки

Отмечается, что с убытком 2025 завершили семь из 60 банков.

Наибольший убыток по итогам 2025 года получил госбанк ПИН Банк – 63,19 млн грн против 49,56 млн грн ущерба годом ранее. Вторым по величине потерь стал Кристалл Банк – 32,78 млн грн против 9,95 млн грн прибыли годом ранее. Тройку замкнул банк "Украинский капитал" с убытком 17,70 млн грн, тогда как в 2024 году его убыток составил 7,28 млн грн.

Новым игроком на рынке стал ЧАО "Переходный банк "ЮТЭ Банк", который является правопреемником неплатежеспособного РВС Банка по переданным обязательствам и завершил 2025 год с убытком 3,34 млн грн.

Напомним, с 2026 года в Украине вступает в силу законодательная норма о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50%, а также запрет им учитывать убытки прошлых лет.