Эстонская группа Iute Group выкупила РВС Банк: Фонд гарантирования продал 100% акций

Фонд гарантирования вкладов продал 100% акций ЧАО "Переходный банк "ЮТЭ Банк" эстонской компании Iute Group. Этот банк создали специально на базе активов обанкротившегося РВС Банка.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Эстонская Iute Group победила в конкурсе, потому что предложила самые выгодные условия. Ее план спасения активов РВС Банка оказался самым дешевым для государства всех претендентов.

Как заявил генеральный директор Iute Group Тармо Силд, это соглашение соответствует стратегическому направлению компании по созданию цифрового банка, где географическое расширение бизнеса является частью эволюции, а решение о выходе на рынок Украины основывается на уверенности в будущем страны и ее интеграции в европейское экономическое пространство.

Планируется, что после увеличения капитала и выполнения всех требований Нацбанка "ЮТЭ Банк" заработает как полностью цифровой банк. Обычные клиенты смогут открывать там депозиты, брать кредиты, осуществлять платежи, покупать валюту и пользоваться картами

Возглавит "ЮТЭ Банк" Артур Муравицкий, имеющий более 22 лет опыта в финансовом секторе, ранее занимал должность заместителя председателя правления ТАСкомбанка и руководящие должности в "Укрпочте", Финанс банка и банка "ВТБ" в Украине.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.