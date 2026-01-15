Естонська група Iute Group викупила РВС Банк: Фонд гарантування продав 100% акцій

Фонд гарантування вкладів продав 100% акцій ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк" естонській компанії Iute Group. Цей банк створили спеціально на базі активів збанкрутілого “РВС Банку”.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Естонська Iute Group перемогла в конкурсі, бо запропонувала найвигідніші умови. Її план порятунку активів РВС Банку виявився найдешевшим для держави серед усіх претендентів.

Як заявив генеральний директор Iute Group Тармо Сілд, ця угода відповідає стратегічному напряму компанії щодо створення цифрового банку, де географічне розширення бізнесу є частиною еволюції, а рішення про вихід на ринок України ґрунтується на впевненості у майбутньому країни та її інтеграції в європейський економічний простір.

Планується, що після збільшення капіталу та виконання всіх вимог Нацбанку, "ЮТЕ Банк" запрацює як повністю цифровий банк. Звичайні клієнти зможуть відкривати там депозити, брати кредити, здійснювати платежі, купувати валюту та користуватися картками

Очолить "ЮТЕ Банк" Артур Муравицький, який має понад 22 роки досвіду у фінансовому секторі, раніше обіймав посаду заступника голови правління ТАСкомбанку та керівні посади в "Укрпошті", Фінанс банку та банку "ВТБ" в Україні.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.