Фонд гарантування розпочав ліквідацію РВС Банку: як кредиторам отримати свої кошти

З 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів офіційно запустив процес ліквідації АТ “РВС Банк”. За планом процедура виведення фінустанови з ринку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Формування реєстру вимог кредиторів

"З урахуванням дії воєнного стану виконавчою дирекцією Фонду визначено, що реєстр акцептованих вимог кредиторів формуватиметься на підставі балансових даних — залишків коштів на рахунках клієнтів станом на 05 січня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Реєстр буде сформовано до 29 січня 2026 року. Оголошення про це буде оприлюднено:

на вебсайті Фонду;

на вебсайті АТ "РВС Банк";

на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

Після затвердження реєстру клієнти АТ "РВС Банк" зможуть дізнатись про включення до переліку кредиторів та уточнити розмір своїх вимог, звернувшись на Гарячу лінію Фонду.

Порядок подання заяв на виплату коштів

Для отримання відшкодування кредиторам необхідно подати офіційну заяву або лист, де обов'язково вказати ПІБ, ІПН та реквізити рахунку в іншому платоспроможному банку.

Заяви прийматимуться протягом усього терміну ліквідації фінустанови, проте Фонд просить зробити це не пізніше ніж за 45 днів до дати складання фінального ліквідаційного балансу, про яку буде повідомлено додатково.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.