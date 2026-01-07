Фонд гарантирования приступил к ликвидации РВС Банка: как кредиторам получить свои средства

С 5 января 2026 года Фонд гарантирования вкладов официально запустил процесс ликвидации АО РВС Банк. По плану процедура вывода финучреждения с рынка продлится три года — до 4 января 2029 включительно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

Формирование реестра требований кредиторов

"С учетом действия военного положения исполнительной дирекцией Фонда определено, что реестр акцептованных требований кредиторов будет формироваться на основании балансовых данных - остатков средств на счетах клиентов по состоянию на 05 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Реестр будет сформирован до 29 января 2026 года. Объявление об этом будет обнародовано:

на веб-сайте Фонда;

на веб-сайте АО "РВС Банк";

на официальной странице Фонда Facebook.

После утверждения реестра клиенты АО "РВС Банк" смогут узнать о включении в список кредиторов и уточнить размер своих требований, обратившись на Горячую линию Фонда.

Порядок подачи заявлений на выплату средств

Для получения возмещения кредиторам необходимо подать официальное заявление или письмо, где обязательно указать ФИО, ИНН и реквизиты счета в другом платежеспособном банке.

Заявления будут приниматься в течение всего срока ликвидации финучреждения, однако Фонд просит сделать это не позднее чем за 45 дней до даты составления финального ликвидационного баланса, о котором будет уведомлено дополнительно.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.