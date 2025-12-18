Вкладчики РВС Банка получили уже 60,6 млн грн гарантированных выплат

Вкладчики АО РВС Банк — физические лица и физические лица-предприниматели уже получили 60,6 млн грн гарантированных выплат. Возмещение производится по вкладам, срок действия которых завершился до 4 ноября 2025 года, а также по текущим банковским счетам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

Гарантированные возмещения

Фонд гарантирования вкладов уже возместил вкладчикам АО "РВС Банк" более 60 млн грн. Выплаты, начавшиеся 24 ноября 2025 года, производятся по вкладам, срок действия которых завершился до 4 ноября, и по текущим счетам.

Фонд уверяет, что имеет достаточно ресурсов для стопроцентного возмещения средств всем клиентам банка, включая проценты, и напомнил о возможности получить выплаты через "Дію", онлайн-сервисы банков-агентов или непосредственно в отделениях. По состоянию на сегодняшний день показатель выплат превышает 96%.

Завершен конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка, после чего клиенты с действующими договорами смогут обслуживаться в другом банке на тех же условиях.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.