Вкладники РВС Банку отримали вже 60,6 млн грн гарантованих виплат

Вкладники АТ “РВС Банк” - фізичні особи та фізичні особи-підприємці вже отримали 60,6 млн грн гарантованих виплат. Відшкодування здійснюється за вкладами, строк дії яких завершився до 4 листопада 2025 року, а також за поточними банківськими рахунками.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Гарантовані відшкодування

Фонд гарантування вкладів уже відшкодував вкладникам АТ "РВС Банк" понад 60 млн грн. Виплати, що розпочалися 24 листопада 2025 року, здійснюються за вкладами, строк дії яких завершився до 4 листопада, та за поточними рахунками.

Фонд запевняє, що має достатньо ресурсів для стовідсоткового відшкодування коштів усім клієнтам банку, включно з відсотками, та нагадав про можливість отримати виплати через "Дію", онлайн-сервіси банків-агентів або безпосередньо у відділеннях. Станом на сьогодні показник виплат перевищує 96%.

Завершено конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку, після чого клієнти з діючими договорами зможуть обслуговуватися в іншому банку на тих самих умовах.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.