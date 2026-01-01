С 1 января в Украине повышается налог на прибыль банков до 50%: государство рассчитывает на 30 млрд гривен

С 2026 года в Украине вступает в силу законодательная норма о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50%, а также запрет им учитывать убытки прошлых лет.

Соответствующая норма предусмотрена законом, принятым Верховной Радой 3 декабря 2025 года (№4698-IX от 03.12.2025, законопроект №14097), напоминает Delo.ua.

Что предусматривает закон о налоге 50% для банков

Упомянутый закон предусматривает, в частности, введение для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Необходимость введения повышенной ставки налога для банков авторы закона обосновывали тем, что в условиях военного состояния обеспечение своевременного и достаточного бюджетного финансирования потребностей сектора безопасности и обороны приобретает критическое значение. В течение 2023 и 2024 годов одним из дополнительных источников для обеспечения финансирования растущих военных расходов было введение дополнительного налогообложения банков. Эта исключительная мера не применялась в течение 2025 года, и по результатам года банки уплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.

Вместе с тем, уже по состоянию на октябрь 2025 года, учитывая подготовку Государственного бюджета Украины на 2026 год и с целью обеспечения предсказуемости налоговой политики, стала очевидной потребность в дополнительном привлечении финансовых ресурсов, источником которых могут стать дополнительные поступления от налога на прибыль предприятий, которые будут уплачиваться банками в 2026 году.

По расчетам авторов закона, реализация положений документа не требует дополнительных финансовых расходов из государственного и местных бюджетов Украины и не приведет к сокращению бюджетных поступлений. В то же время, реализация предложенных инициатив приведет к увеличению поступлений от налога на прибыль предприятий по общему фонду Государственного бюджета Украины на 2026 год ориентировочно на 30 млрд грн.

Почему Данило Гетманцев предложил повышенный налог для банков

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, выступивший инициатором введения налога на прибыль банков на уровне 50%, так обосновывал свою позицию: "Речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах, а о банках, которые в военное время получили рекордные доходы, благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и государственной политике поддержки финансовой стабильности".

По его словам, инициатива повышения налога является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики.

"Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшие прибыли, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость", — отмечал Гетманцев.

Почему НБУ против повышенного налога для банков

Национальный банк Украины считает, что из-за введения ставки налога на прибыль банков на уровне 50% у отдельных государственных банков может возникнуть потребность в докапитализации, сообщала "Экономическая правда".

"Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительный запас средств. Также возникает риск невыполнения рядом банков, в том числе и государственными, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС, что может привести к потребности докапитализации отдельных госучреждений за счет налогоплательщиков", — считают в регуляторе".

Там напомнили, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.

"Сейчас вообще считаем эту инициативу опасной, которая подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков", — отмечали в НБУ.

Кроме этого, регулятор обращает внимание на то, что повторное применение повышенной ставки налога на прибыль может дестимулировать банки работать прозрачно и будет побуждать их к "налоговому арбитражу".

Напомним, по данным НБУ, украинские банки заработали 103,7 млрд грн после уплаты налога на прибыль в 2024 году, что на 20% больше, чем в 2023 году. За 10 месяцев 2025 года украинские банки получили 131,7 млрд грн чистой прибыли (против 125,6 млрд грн за аналогичный период 2024-го).