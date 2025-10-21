Верховная Рада поддержала повышение налога на прибыль банков до 50% в первом чтении

20 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году, которым предлагается поднять налог на прибыль банков до 50% вместо имеющихся 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект N14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году проголосовали 262 народных депутата.

"Это уже в третий раз парламент принимает решение, которое обещали сделать только на один год", - подчеркнул Железняк.

Законопроект предусматривает:

налог для банков увеличивается с 25% до 50%;

налогообложение будет с 2026 года по первый квартал 2027 года включительно;

ставка начисляется раз в квартал;

запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

"Речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах, а о банках, которые в военное время получили рекордные прибыли, благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и государственной политике поддержки финансовой стабильности", - отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и инициатор законопроект.

Он уточнил, что этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики.

"Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшую прибыль, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость", подчеркнул Гетманцев.

Какая позиция НБУ

Национальный банк Украины считает, что из-за этого законопроекта у отдельных государственных банков может возникнуть потребность в докапитализации, сообщает "Экономическая правда".

"Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительного запаса средств. Также возникает риск невыполнения рядом банков, в том числе и государственными, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС, что может привести к потребности докапитализации отдельных".

Там напомнили, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.

" Сейчас вообще считаем эту инициативу опасной, подрывающей доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков ", - отмечают в НБУ

Кроме этого регулятор обращает внимание на то, что повторное применение повышенной ставки налога на прибыль может дестимулировать банки работать прозрачно и будет побуждать их к "налоговому арбитражу".

"Поэтому Национальный банк будет инициировать дальнейшее обсуждение этого вопроса на всех уровнях, чтобы не допустить повторения ошибочных шагов", – отмечают в регуляторе.

Напомним, впервые Верховная Рада ввела 50% налог на прибыль банков в 2023 году как временную меру. Голосование прошло в конце года – в ноябре. Сначала планировалось, что с 2024 года ставка вернется до 25%, но в октябре приняли изменения, по которым для результатов 2024-го для банков снова повысили ставку до 50% .

Заметим, что согласно данным НБУ 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.