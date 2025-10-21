Верховна Рада підтримала підвищення податку на прибуток банків до 50% у першому читанні

20 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, , яким пропонується підняти податок на прибуток банків до 50% замість наявних 25%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році проголосували 262 народні депутати.

"Це вже втретє парламент приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік", - наголосив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

податок для банків збільшується з 25% до 50%;

оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно;

ставка нараховується раз в квартал;

заборону зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

"Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян, а про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки, завдяки високим обліковим ставкам, операціям із державними цінними паперами та державній політиці підтримки фінансової стабільності", - зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор законопроєкту Данило Гетманцев.

Він уточнив, що цей законопроєкт є тимчасовим, але необхідним заходом, який дозволить залучити частину надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальний сектор економіки.

"Це рішення про справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримали найбільші прибутки, мають допомогти державі утримати фінансову стійкість", наголосив Гетманцев.

Яка позиція НБУ

Національний банк України вважає, що через цей законопроєкт в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації, повідомляє "Економічна правда".

"Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів. Також виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків", – вважають у регуляторі.

Там нагадали, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.

"Зараз взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків", – наголошують в НБУ

Крім цього, регулятор звертає увагу на те, що повторне застосування підвищеної ставки податку на прибуток може дестимулювати банки працювати прозоро та спонукатиме їх до "податкового арбітражу".

"Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків", – зазначають у регуляторі.

Нагадаємо, вперше Верховна Рада ввела 50% податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.

Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.