Торік банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку завдяки кредитам та ОВДП

Платоспроможні банки, за попередніми даними, за 2024 рік отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку з огляду на стале зростання обсягу кредитів високої якості та вкладень в ОВДП.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про прибутковість банків

У 2024 році дохідність кредитів стабілізувалася, але їх обсяги продовжили зростати. Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився на 21%, а для населення цей показник зріс майже на 40%.

Ще одним чинником, що допоміг банкам зберегти прибутковість у 2024 році, стало збільшення обсягу вкладень в ОВДП, яке склало 35%.

Водночас вартість фондування банків дещо знизилася через зниження ринкових депозитних ставок у першій половині 2024 року, тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу.

Чистий комісійний дохід за рік також зріс на 11,3%. У грудні, вперше за час повномасштабної війни, його місячний обсяг досяг передвоєнного рівня.

Висока якість кредитного портфеля сприяла зниженню рівня відрахувань у резерви під кредитні ризики. Обсяг таких відрахувань за підсумками року майже вдвічі менший, ніж у 2023 році.

Попри зростання адміністративних витрат банків, їх операційна ефективність залишається на високому рівні.

Основні цифри

За підсумками 2024 року лише дев’ять малих банків із 61 платоспроможного були збитковими із сукупним збитком 418 млн грн. Переважно – це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.

Високий фінансовий результат та чергове підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% призвели до збільшення обсягів нарахованих податків на прибуток за 2024 рік до 83,7 млрд грн. Однак остаточний розмір цих податків буде визначено лише після завершення річного аудиту звітності банків.

Попередні оцінки показують, що рентабельність капіталу в банківському секторі за підсумками 2024 року становить близько 30%. Загалом банківська система залишається прибутковою та добре капіталізованою, що дозволяє їй зберігати здатність кредитувати економіку, наголошують в НБУ.

Зазначається, що ретроспективне оподаткування банків може вплинути на деякі фінансові установи, зокрема через порушення вимог до капіталу.

Проте збереження рентабельності і програми капіталізації допоможуть відновити капітал. Невизначеність податкової політики може стримувати банки від активнішого розширення операцій.

Про кредитування

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткового пункту менше порівняно з 1 січня 2024 року. За 2024 рік обсяг NPL зменшився на 29,1 млрд грн, склавши 393,2 млрд грн.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).

Зауважимо, у 2024 році попит на на готівкову іноземну валюту суттєво зріс. Це пов’язано зі скасуванням обмеження на продаж готівкової валюти банками, яке почало діяти з грудня 2023 року.