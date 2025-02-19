В Україні суттєво зріс попит на готівкову іноземну валюту: у чому причина

У 2024 році попит на на готівкову іноземну валюту суттєво зріс. Це пов’язано зі скасуванням обмеження на продаж готівкової валюти банками, яке почало діяти з грудня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Навіщо НБУ зняв будь-які ліміти?

Якщо раніше банки могли продавати обмежений обсяг готівкової валюти, то з грудня 2023 року НБУ зняв будь-які ліміти, щоб мінімізувати різницю між офіційним курсом та курсом на готівковому ринку. Вже більше року вона є близькою до 1%, водночас, приміром, ще у 2023 році вона сягала 10%, а у 2022-му – 25%.

Як пояснюють в регуляторі, також це дало змогу посилити зв'язок між готівковим та міжбанківським сегментами ринку.

"Готівковий ринок більше не живе окремим життям, а коливання готівкового курсу не є настільки суттєвими, як раніше. Усе це було важливо для того, щоб режим керованої гнучкості обмінного курсу працював ефективно", - зауважують в НБУ.

Як ці зміни вплинули на попит?

В регуляторі констатують, що до зняття ліміту на торгівлю готівковою валютою попит на неї задовольнявся через інші канали:

як офіційні – купівля населенням безготівкової валюти (у 2024 році її обсяги скоротилися на 18%);

так і неофіційні (картковий туризм та інші схеми з обходженням обмежень).

"У 2024 році ми побачили реальний попит саме на готівкову валюту. І якби НБУ не скасував обмеження на її продаж, попит, який ми побачили минулого року, все одно чинив би тиск на резерви, але через інші канали", - підкреслюють в регуляторі.

Там додають, що частково попит на валюту генерується волонтерами, які закуповують за кордоном обладнання та інші необхідні для фронту товари. Попит на готівкову валюту також генерують дрібні с/г підприємства, малий бізнес тощо.

"Звичайно, частка цього попиту припадає на населення. Однак в умовах війни бажання людей диверсифікувати свої фінансові ризики є цілком зрозумілим. І це підтверджує важливість роботи НБУ зі збереження інтересу населення до заощаджень у гривневих депозитах та ОВДП", - наголошують в НБУ.

За даними регулятора, нині у строкових гривневих депозитах та ОВДП зберігаються понад 310 млрд грн.

"Натомість, якби відбулася втрата довіри до гривні, то з великою ймовірністю ці кошти опинилися б на валютному ринку слідом за грошима з поточних рахунків. Тому політика НБУ і надалі спрямовується на те, щоб інтерес до гривневих активів зберігався. Його додатково підтримає підвищення облікової ставки в грудні та січні загалом на 1,5 в. п. до 14,5% річних, адже це стимулює банки підвищити ставки за гривневими депозитами", - констатують в НБУ.

Зауважимо, у січні банківська система зіткнулася з відчутним дефіцитом доларових банкнот через стрімке зростання курсу.

Взимку почав стрімко зростати курс долара і люди активно скуповували готівку. При цьому імпортери валюти робили додаткові запаси, але їх виявилося недостатньо.

Але курсова ситуація залишається під контролем НБУ. А падіння попиту на валюту разом із зростанням пропозиції дозволяють утримувати баланс на ринку. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.