В Украине существенно вырос спрос на наличную иностранную валюту: в чем причина

В 2024 году спрос на наличную иностранную валюту существенно вырос. Это связано с отменой ограничения на продажу наличной валюты банками, которая начала действовать с декабря 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Зачем НБУ снял лимиты?

Если раньше банки могли продавать ограниченный объем наличной валюты, то с декабря 2023 г. НБУ снял любые лимиты, чтобы минимизировать разницу между официальным курсом и курсом на наличном рынке. Уже больше года она близка к 1%, в то же время, например, еще в 2023 году она достигала 10%, а в 2022-м – 25%.

Как поясняют в регуляторе, также это позволило усилить связь между наличным и межбанковским сегментами рынка.

"Наличный рынок больше не живет отдельной жизнью, а колебания наличного курса не столь существенны, как раньше. Все это было важно для того, чтобы режим управляемой гибкости обменного курса работал эффективно", — отмечают в НБУ.

Как эти изменения повлияли на спрос?

В регуляторе констатируют, что до снятия лимита на торговлю наличной валютой спрос на нее удовлетворялся через другие каналы:

как официальные – покупка населением безналичной валюты (в 2024 году ее объемы сократились на 18%);

так и неофициальные (карточный туризм и другие схемы с уходом ограничений).

"В 2024 году мы увидели реальный спрос именно на наличную валюту. И если бы НБУ не отменил ограничения на ее продажу, спрос, который мы увидели в прошлом году, все равно оказывал бы давление на резервы, но через другие каналы", — подчеркивают в регуляторе.

Там добавляют, что частично спрос на валюту генерируется волонтерами, закупающими за рубежом оборудование и другие необходимые для фронта товары. Спрос на наличную валюту также генерируют мелкие с/х предприятия, малый бизнес и т.д.

"Конечно, доля этого спроса приходится на население. Однако в условиях войны желание людей диверсифицировать свои финансовые риски вполне понятно. И это подтверждает важность работы НБУ по сохранению интереса населения к сбережениям в гривневых депозитах и ОВГЗ", — отмечают в НБУ.

По данным регулятора, в настоящее время в срочных гривневых депозитах и ОВГЗ хранятся более 310 млрд грн.

"Вместо этого, если бы произошла потеря доверия к гривне, то с большой вероятностью эти средства оказались бы на валютном рынке вслед за деньгами с текущих счетов. Поэтому политика НБУ и в дальнейшем направляется на то, чтобы интерес к гривневым активам сохранялся. Его дополнительно поддержитповышение учетной ставки в декабре 1,5%. банки повысит ставки по гривневым депозитам", — констатируют в НБУ.

Заметим, в январе банковская система столкнулась с ощутимым дефицитом долларовых банкнот из-за стремительного роста курса.

Зимой начал стремительно расти курс доллара и люди активно скупали наличные деньги. При этом импортеры валюты производили дополнительные запасы, но их оказалось недостаточно.

Но курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Детальнее читайте в материале Delo.ua.