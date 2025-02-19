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Курс валют на 19 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США перестал укрепляться, в то же время евро подешевел на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.02.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,57 грн за доллар (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,47 грн (- 5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,44 грн (+ 1 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,68/41,68 грн.
- Курс евро: 43,65/43,82 грн.
- Курс злотого: 10,40/10,50 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.
- Ощадбанк: 41,35/41,90 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,35/41,90 грн.
- Райффайзен: 41,30/41,76 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 19 февраля:
- ПриватБанк: 42,80/43,86 грн.
- Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.
- ПУМБ: 43,40/44,10 грн.
- Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.
- Райффайзен: 43,00/44,74 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,20/10,50 грн.
- ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,20/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.
Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Детальнее читайте в материале Delo.ua.