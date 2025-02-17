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Курс закрепился вблизи 42 грн/долл. Что будет с валютным рынком в последние недели зимы?
Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке.
Валютный курс на неделе 10-14 февраля держался в диапазоне 41,5-42 грн/долл. Активных движений на рынке практически не было, так как ситуация находится под влиянием полярных факторов, которые уравновешивают друг друга.
С одной стороны, сокращается спрос на валюту и растет ее предложение, благодаря чему достигается определенный баланс. С другой, турбулентность на внешних рынках и укрепление доллара оказывают давление на гривну.
Тем не менее, эксперты ожидают, что как минимум до конца февраля сюрпризов не будет и курс не выйдет за пределы 42,5 грн/долл.
Изменение наличного курса грн/долл.
На рынок вернулось равновесие
Как указывают аналитики "КИТ Group", стабилизация валютного рынка в течение первой половины февраля связана с несколькими причинами.
- Увеличение предложения наличной валюты. В конце 2024 года и за январь 2025-го банки завезли рекордный объем наличных долларов (за один лишь декабрь – 1,58 млрд долл.), что значительно увеличило предложение валюты на рынке.
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Ужесточение монетарной политики НБУ. Повышение учетной ставки до 14,5% поспособствовало снижению девальвационных ожиданий.
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Сезонные тенденции. После праздничных расходов спрос на валюту со стороны населения традиционно уменьшается, что снижает давление на гривну.
Еще один индикатор, который свидетельствует о снижении аппетита к спекуляциям и о сокращении панических настроений среди населения – разница между курсом покупки и продажи (спред), которая сейчас составляет 50-60 коп.
Для сравнения, в январе, когда курс на наличном рынке взлетел до 43 грн/долл., спред достигал 70-80 коп.
К слову, спред между наличным и официальным курсом тоже уменьшается: в начале февраля он составлял 0,4-0,5%, к середине месяца он снизился до 0,3%.
Тем не менее, Национальный банк все равно сохраняет присутствие на валютном рынке. Хотя объемы интервенций по сравнению с январем существенно снизились. За половину февраля НБУ продал на межбанке чуть более 1,1 млрд долл. Интервенции за январь превысили 3,7 млрд долл.
Валютные интервенции НБУ за январь-февраль
|Период
|Продажа валюты, млн долл.
|06.01-10.01.25
|1038,65
|13.01-17.01.25
|1014,53
|20.01-24.01.25
|756,30
|27.01-31.01.25
|582,35
|03.02-07.02.25
|454,79
|10.02-14.02.25
|670,30
По данным НБУ
К лету ждем 44 гривны за доллар
Прогноз для валютного рынка на ближайшие пару недель достаточно сдержанный.
"Основные колебания официального курса будут проходить в коридоре 41,8-42,2 грн/долл. Более того, спред между наличным курсом и межбанком может сократиться до нуля. А в проекции следующих недель можно и вовсе ожидать, что наличный курс будет ниже межбанковского", – считает Тарас Лесовой.
НБУ будет контролировать резкие колебания, продавая валюту из международных резервов, а девальвационные настроения будут снижаться в виду замедления темпов инфляции и роста предложения валюты.
В среднесрочной перспективе – март-май – остаются предпосылки к постепенному росту курса до 43-44 грн/долл.
Это будет происходить:
- на фоне роста импортных закупок;
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из-за возможных всплесков спроса со стороны населения;
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под влиянием негативных макротенденций.
В частности, речь об ухудшении экономической ситуации в Украине и сокращении внешнего финансирования, что является вполне вероятным сценарием, если попытки остановить боевые действия не приведут к какому-либо результату.