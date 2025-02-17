Курс закрепился вблизи 42 грн/долл. Что будет с валютным рынком в последние недели зимы?

Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке.

Валютный курс на неделе 10-14 февраля держался в диапазоне 41,5-42 грн/долл. Активных движений на рынке практически не было, так как ситуация находится под влиянием полярных факторов, которые уравновешивают друг друга.

С одной стороны, сокращается спрос на валюту и растет ее предложение, благодаря чему достигается определенный баланс. С другой, турбулентность на внешних рынках и укрепление доллара оказывают давление на гривну.

Тем не менее, эксперты ожидают, что как минимум до конца февраля сюрпризов не будет и курс не выйдет за пределы 42,5 грн/долл.

Изменение наличного курса грн/долл.

Данные finance.ua

На рынок вернулось равновесие

Как указывают аналитики "КИТ Group", стабилизация валютного рынка в течение первой половины февраля связана с несколькими причинами.

Увеличение предложения наличной валюты. В конце 2024 года и за январь 2025-го банки завезли рекордный объем наличных долларов (за один лишь декабрь – 1,58 млрд долл.), что значительно увеличило предложение валюты на рынке. Ужесточение монетарной политики НБУ. Повышение учетной ставки до 14,5% поспособствовало снижению девальвационных ожиданий.

Сезонные тенденции. После праздничных расходов спрос на валюту со стороны населения традиционно уменьшается, что снижает давление на гривну.



Еще один индикатор, который свидетельствует о снижении аппетита к спекуляциям и о сокращении панических настроений среди населения – разница между курсом покупки и продажи (спред), которая сейчас составляет 50-60 коп.

Для сравнения, в январе, когда курс на наличном рынке взлетел до 43 грн/долл., спред достигал 70-80 коп.

К слову, спред между наличным и официальным курсом тоже уменьшается: в начале февраля он составлял 0,4-0,5%, к середине месяца он снизился до 0,3%.

Тем не менее, Национальный банк все равно сохраняет присутствие на валютном рынке. Хотя объемы интервенций по сравнению с январем существенно снизились. За половину февраля НБУ продал на межбанке чуть более 1,1 млрд долл. Интервенции за январь превысили 3,7 млрд долл.

НБУ активен на межбанке, максимально удовлетворяя спрос. Именно поэтому текущие изменения минимальны, а курс остается относительно стабильным и ниже тех значений, на которых он находился в начале года. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Валютные интервенции НБУ за январь-февраль

Период Продажа валюты, млн долл. 06.01-10.01.25 1038,65 13.01-17.01.25 1014,53 20.01-24.01.25 756,30 27.01-31.01.25 582,35 03.02-07.02.25 454,79 10.02-14.02.25 670,30

По данным НБУ

К лету ждем 44 гривны за доллар

Прогноз для валютного рынка на ближайшие пару недель достаточно сдержанный.

"Основные колебания официального курса будут проходить в коридоре 41,8-42,2 грн/долл. Более того, спред между наличным курсом и межбанком может сократиться до нуля. А в проекции следующих недель можно и вовсе ожидать, что наличный курс будет ниже межбанковского", – считает Тарас Лесовой.

НБУ будет контролировать резкие колебания, продавая валюту из международных резервов, а девальвационные настроения будут снижаться в виду замедления темпов инфляции и роста предложения валюты.

К краткосрочным скачкам курса могут привести дальнейшее укрепление доллара, которое возможно в случае изменения политики ФРС США, а также любые новости о перебоях с международным финансированием Украины. аналитики "КИТ Group"

В среднесрочной перспективе – март-май – остаются предпосылки к постепенному росту курса до 43-44 грн/долл.

Это будет происходить:

на фоне роста импортных закупок; из-за возможных всплесков спроса со стороны населения;

под влиянием негативных макротенденций.



В частности, речь об ухудшении экономической ситуации в Украине и сокращении внешнего финансирования, что является вполне вероятным сценарием, если попытки остановить боевые действия не приведут к какому-либо результату.