Курс закріпився біля 42 грн/дол. Що буде з валютним ринком в останні тижні зими?

Курсова ситуація залишається під контролем НБУ. А падіння попиту на валюту разом із зростанням пропозиції дозволяють утримувати баланс на ринку.

Валютний курс протягом тижня 10-14 лютого тримався в діапазоні 41,5-42 грн/дол. Активних рухів на ринку майже не було, оскільки ситуація перебуває під впливом полярних чинників, які врівноважують одне одного.

З одного боку, скорочується попит на валюту та зростає її пропозиція, завдяки чому досягається певний баланс. З іншого, глобальна турбулентність та зміцнення долара чинять тиск на гривню.

Втім, експерти очікують, що як мінімум до кінця лютого сюрпризів не буде і курс не вийде за межі 42,5 грн/дол.

Зміна готівкового курсу грн/дол.

Дані finance.ua

На ринок повернулася рівновага

Як вказують аналітики "КІТ Group", стабілізація валютного ринку протягом першої половини лютого пов'язана з кількома причинами.

Збільшення пропозиції готівкової валюти. Наприкінці 2024 року та за січень 2025-го банки завезли рекордний обсяг готівкових доларів (за один лише грудень – 1,58 млрд дол.), що значно збільшило пропозицію валюти на ринку. Посилення монетарної політики НБУ. Підвищення облікової ставки до 14,5% сприяло зниженню девальваційних очікувань.

Сезонні тенденції. Після святкових витрат попит на валюту з боку населення традиційно зменшується, що знижує тиск на гривню.



Ще один індикатор, який свідчить про падіння апетиту до спекуляцій та скорочення панічних настроїв серед населення – різниця між курсом купівлі та продажу (спред), яка зараз становить 50-60 коп.

Для порівняння, у січні, коли курс на готівковому ринку злетів до 43 грн/дол., спред сягав 70-80 коп.

До речі, спред між готівковим та офіційним курсом також зменшується: на початку лютого він становив 0,4-0,5%, до середини місяця він знизився до 0,3%.

Тим не менш, Національний банк все одно зберігає присутність на валютному ринку. Хоча обсяги інтервенцій порівняно із січнем суттєво знизилися. За половину лютого НБУ продав на міжбанку трохи більше 1,1 млрд дол. Інтервенції за січень перевищили 3,7 млрд дол.

НБУ активний на міжбанку, максимально задовольняючи попит. Саме тому поточні зміни мінімальні, а курс залишається відносно стабільним і нижчим від тих значень, на яких він знаходився на початку року. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Валютні інтервенції НБУ за січень-лютий

Період Продаж валюти, млн дол. 06.01-10.01.25 1038,65 13.01-17.01.25 1014,53 20.01-24.01.25 756,30 27.01-31.01.25 582,35 03.02-07.02.25 454,79 10.02-14.02.25 670,30

За даними НБУ

До літа чекаємо 44 гривні за долар

Прогноз для валютного ринку на найближчі кілька тижнів досить стриманий.

"Основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в коридорі 41,8-42,2 грн/дол. Більше того, спред між готівковим курсом і міжбанком може скоротитися до нуля. А в проекції наступних тижнів можна і зовсім очікувати, що готівковий курс буде нижчим за міжбанківський", – вважає Тарас Лісовий.

НБУ контролюватиме різкі коливання, продаючи валюту з міжнародних резервів, а девальваційні настрої знижуватимуться через уповільнення темпів інфляції та зростання пропозиції валюти.

До короткострокових стрибків курсу можуть призвести подальше зміцнення долара, яке можливе у разі зміни політики ФРС США, а також будь-які новини про перебої з міжнародним фінансуванням України. аналітики "КІТ Group"

У середньостроковій перспективі – березень-травень – залишаються передумови для поступового зростання курсу до 43-44 грн/дол.

Це відбуватиметься:

на тлі зростання імпортних закупівель; через можливі сплески попиту з боку населення;

під впливом негативних макротенденцій.



Зокрема, мова про погіршення економічної ситуації в Україні та скорочення зовнішнього фінансування, що є цілком ймовірним сценарієм, якщо спроби зупинити бойові дії не призведуть до жодного результату.