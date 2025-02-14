Нацбанк встановив рекорд з продажу валюти наприкінці 2024 року: які причини

Наприкінці минулого року обсяг продажу валюти досяг історичного рекорду, а за підсумками року він виявився більшим, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє НБУ.

Причина збільшення валютних інтервенцій

Сезонний фактор

Зазначається, що наприкінці року традиційно зростають бюджетні витрати та операції бізнесу. У грудні минулого року бюджетні витрати перевищили листопадові на 1,5 рази, досягнувши рекордних 707 млрд грн. Частина витраченої урядом гривні потрапляє на валютний ринок, оскільки Україна має великі потреби в імпорті товарів та зброї.

У середині січня попит на валюту зменшився через зниження сезонного тиску на видатки та збільшення пропозиції валюти. Це сприяло зміцненню гривні та зниженню обсягів інтервенцій НБУ з продажу валюти.

Чому видатки бюджету "тиснуть" на валютний ринок

НБУ обмінює валюту, отриману від міжнародних партнерів, на гривню, яка потрапляє в економіку через фінансування державних витрат, в той час як іноземна валюта залишається в міжнародних резервах.

Міжнародна допомога важлива для покриття збільшених бюджетних витрат, адже власних ресурсів для цього не вистачає. Однак високі витрати уряду створюють дефіцит іноземної валюти на ринку, який НБУ компенсує, продаючи валюту з міжнародних резервів, поповнюваних завдяки зовнішній допомозі.

Наприклад, у грудні 2024 року Україна отримала від міжнародних партнерів 9,5 млрд дол. США, з яких більша частина була використана для фінансування бюджету. Для покриття дефіциту валюти та стабілізації курсу НБУ продав 5,3 млрд дол. США.

Завдяки активній участі НБУ тиск рекордних видатків бюджету на курс був обмеженим – гривня послабилася до долара лише на 1%, до євро – не змінилася (бо долар до євро зміцнився). А НБУ зміг наростити міжнародні резерви до рекордного рівня.

Чому загалом у 2024 році НБУ продав більше валюти, ніж у 2023 році

Уточнюється, що обсяг валютних інтервенцій НБУ прямо корелює з видатками держбюджету та потребами країни в імпорті. Видатки загального фонду бюджету минулого року зросли на 15%, а імпорт товарів на 8%. Відповідно зріс і чистий продаж валюти НБУ.

До середини 2024 року, на тлі сповільнення інфляції, НБУ знизив облікову ставку з 22,4% у 2023 році до 13,7%. Гривневі активи залишалися привабливими, але менш ніж у 2023 році, що призвело до зростання попиту на валюту. Одночасно пом'якшення процентної політики підтримало розвиток кредитування.

Також у 2024 році НБУ суттєво послабив валютні обмеження для бізнесу. Це підтримало роботу підприємств, але також вплинуло на певне зростання попиту на валюту.

Нагадаємо, НБУ за весь 2024 рік продав на міжбанківському валютному ринку 34,95 млрд доларів, а купив – лише 126 млн доларів. Чистий продаж склав 34,82 млрд доларів. Найбільше було витрачено із резервів у грудні – 5,28 млрд доларів, тоді як куплено усього 0,4 млн доларів.