НБУ продав у грудні рекордний обсяг доларів

Національний банк України за весь 2024 рік продав на міжбанківському валютному ринку 34,95 млрд доларів, а купив – лише 126 млн доларів. Чистий продаж склав 34,82 млрд доларів, свідчать дані регулятора.

Найбільше було витрачено із резервів у грудні – 5,28 млрд доларів, тоді як куплено усього 0,4 млн доларів.

Як зазначає перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, обсяг проданої валюти у грудні є рекордним місячним показником в історії України.

Регулятор опублікував дані щодо валютних інтервенцій за минулий рік. Скриншот з сайту НБУ

Крім останнього місяця року, високі продажі валюти було також зафіксовано у травні, липні, вересні та жовтні – 3,07 млрд, 3,32 млрд, 3,21 млрд й 3,43 млрд доларів відповідно в еквіваленті. Йдеться саме про чистий продаж (різницю між продажем та купівлею). Найменше було продано валюти в лютому – 1,51 млрд доларів.

Як змінювався курс долара в Україні у 2024 році?

Офіційний курс гривні падав по відношенню до долара протягом усього року – з 38,002 грн станом на 1 січня до 42,039 грн станом на 31 грудня. Зростання за рік відбулося на 10,6%.

Цікавим є факт, що саме 31 грудня офіційний курс американської валюти в Україні вперше перетнув позначку в 42 гривні.

Офіційний долар подорожчав до рекордної позначки 31 грудня 2024 року. Скриншот з сайту НБУ

На сьогодні, 2 січня, офіційний курс гривні щодо долара встановлено на рівні 41,97 грн/$.

Який стан міжнародних резервів України?

Інформації про обсяг міжнародних резервів станом на 1 січня 2025 року ще немає. Останні доступні дані – за 1 грудня 2024. Тоді вони становили 39,92 млрд доларів.

Найбільші обсяги були у березні, квітні, серпні та листопаді.

Інформації про резерви України станом на початок 2025 року ще не оприлюднено. Скриншот з сайту НБУ

У розрізі валют традиційно переважає долар.

Майже весь обсяг резервів зберігається в американській валюті. Скриншот з сайту НБУ

Нагадаємо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.