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У листопаді міжнародні резерви України зросли на $3,3 млрд
Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України досягли 39,92 млрд доларів США, що на 9,1% більше, ніж місяцем раніше. У листопаді резерви зросли на 3,3 млрд доларів, завдяки значній міжнародній фінансовій підтримці та скороченню обсягів чистого продажу валюти Національним банком.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Фактори зростання резервів
Надходження від міжнародних партнерів та обслуговування державного боргу На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6,68 млрд доларів, зокрема:
- 4,79 млрд доларів від Світового банку;
- 1,35 млрд доларів від уряду США;
- 235 млн доларів від Японії;
- 191,9 млн доларів від розміщення валютних ОВДП;
- 99,9 млн доларів від Південної Кореї;
- 12,9 млн доларів від інших партнерів.
Водночас Україна сплатила 433,8 млн доларів за обслуговування та погашення державного боргу, серед яких найбільші суми пішли на погашення валютних ОВДП (311 млн доларів), а також боргів перед міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄІБ (44,7 млн доларів), ЄБРР (29,5 млн дол.) та Світовий банк (21,2 млн дол.). 27,4 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, МВФ отримав від України 263,8 млн доларів.
Операції НБУ на валютному ринку. Нацбанк продав на ринку 2,71 млрд доларів і викупив до резервів лише 4,4 млн доларів, що призвело до чистого продажу у 2,71 млрд доларів. Це на 21% менше, ніж у жовтні, що сприяло зменшенню тиску на резерви.
Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та курсів валют резерви додатково зросли на 71,9 млн доларів.
Додамо, станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $36,58 млрд, що на 6% менше, ніж у попередньому місяці. А станом на 1 жовтня - 38 мільярдів 898 мільйонів доларів США.