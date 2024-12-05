У листопаді міжнародні резерви України зросли на $3,3 млрд

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України досягли 39,92 млрд доларів США, що на 9,1% більше, ніж місяцем раніше. У листопаді резерви зросли на 3,3 млрд доларів, завдяки значній міжнародній фінансовій підтримці та скороченню обсягів чистого продажу валюти Національним банком.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Фактори зростання резервів

Надходження від міжнародних партнерів та обслуговування державного боргу На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6,68 млрд доларів, зокрема:

4,79 млрд доларів від Світового банку;

1,35 млрд доларів від уряду США;

235 млн доларів від Японії;

191,9 млн доларів від розміщення валютних ОВДП;

99,9 млн доларів від Південної Кореї;

12,9 млн доларів від інших партнерів.

Водночас Україна сплатила 433,8 млн доларів за обслуговування та погашення державного боргу, серед яких найбільші суми пішли на погашення валютних ОВДП (311 млн доларів), а також боргів перед міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄІБ (44,7 млн доларів), ЄБРР (29,5 млн дол.) та Світовий банк (21,2 млн дол.). 27,4 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, МВФ отримав від України 263,8 млн доларів.

Операції НБУ на валютному ринку. Нацбанк продав на ринку 2,71 млрд доларів і викупив до резервів лише 4,4 млн доларів, що призвело до чистого продажу у 2,71 млрд доларів. Це на 21% менше, ніж у жовтні, що сприяло зменшенню тиску на резерви.

Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та курсів валют резерви додатково зросли на 71,9 млн доларів.

Додамо, станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $36,58 млрд, що на 6% менше, ніж у попередньому місяці. А станом на 1 жовтня - 38 мільярдів 898 мільйонів доларів США.