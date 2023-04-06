Міжнародні резерви України досягли одинадцятирічного максимуму: хто скільки грошей надав

За попередніми даними, Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2023 року становили $31,878 млрд, що на 10%, або на $3 млрд більше у порівнянні з лютим 2023 року. Крім того, показник сягнув одинадцятирічного максимуму.

Про це 6 квітня повідомила пресслужба НБУ.

"Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років, більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року", – йдеться у повідомленні НБУ.

Резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. У березні на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $5,105 млрд, з цієї суми:

$1,756,6 млрд – від уряду Канади;

$1,617,1 млрд – від ЄС;

$1,253,1 млрд – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$2,2 млн – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;

$476,5 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За рахунок переоцінки у березні вартість фінансових інструментів збільшилася на $697,6 млн.

Щодо видатків, то уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн, з яких $409,3 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $49,6 млн – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Міжнародному валютному фонду Україна сплатила $638,6 млн. НБУ також продовжував виходити на міжбанківський ринок в березні. Так, регулятор продав на валютному ринку $1,674 млрд та викупив до резервів – $5,2 млн.

Такі дані свідчать про те, що у березні продаж валюти Нацбанком знизився порівняно з лютим 2023 року на $783,1 млн – до $1,668, млрд. Така тенденція фіксується третій місяць поспіль.

Нагадаємо, що у лютому міжнародні резерви знизилися на 3,5%, водночас у січні — зросли на 5%.

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