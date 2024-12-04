Уряд залучив 1,4 трлн грн від продажу ОВДП за час воєнного стану

Станом на 30 листопада 2024 року уряд залучив майже 1 397 млрд грн в еквіваленті від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах. Ця сума включає 991,03 млрд грн, 8,35 млрд доларів США та 2,47 млрд євро.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Протягом 11 місяців 2024 року від розміщення ОВДП уряд отримав майже 579 млрд грн в еквіваленті:

436,86 млрд грн у національній валюті,

2,73 млрд доларів США,

754,9 млн євро.

На погашення облігацій за цей період було спрямовано 220,27 млрд грн, 2,48 млрд доларів США та 918,3 млн євро. Таким чином, запозичення Міністерства фінансів перевищували виплати за облігаціями на майже 220 млрд грн.

За січень–листопад 2024 року рівень роловеру ОВДП (співвідношення номіналу проданих і погашених облігацій) становив 150%. Максимальна дохідність облігацій, номінованих у гривні, сягала 16,8% річних, а в доларах США — 4,62% річних.

В НБУ наголошують, що механізм розміщення ОВДП став важливим інструментом для підтримки макрофінансової стабільності, мінімізації ризиків для валютного ринку та залучення коштів без додаткової емісії гривні. Найбільшим інвестором в ОВДП залишаються банки, а частка військових облігацій у власності громадян і бізнесу перевищила 155,7 млрд грн в еквіваленті, що більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Національний банк дозволив нерезидентам переказувати за кордон відсотки за ОВДП, за умови дотримання певного строку володіння облігаціями. Це сприяло залученню іноземних інвесторів, у власності яких станом на 1 грудня перебували військові облігації на суму 7,6 млрд грн.

Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики майже 498 млрд грн. Зокрема, ці кошти залучалися в різних валютах: 363,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. США та 754,9 млн євро.