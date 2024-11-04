З початку року уряд залучив майже 500 млрд грн від продажу ОВДП

За 10 місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) майже 498 млрд грн. Зокрема, ці кошти залучалися в різних валютах: 363,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. США та 754,9 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Для порівняння, на погашення внутрішніх боргових зобов'язань за цей же період було спрямовано 188,1 млрд грн, 2,2 млрд дол. США та 918,3 млн євро.

Згідно з даними депозитарію НБУ, активність на внутрішньому ринку у 2024 році забезпечила додаткове надходження у 183,6 млрд грн понад виплати за облігаціями. В жовтні перевищення запозичень над виплатами становило 33,2 млрд грн, що сприяло збалансуванню державних фінансів.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення й до кінця жовтня 2024 року, Мінфін залучив через ОВДП на аукціонах майже 1,3 трлн грн: 918,1 млрд грн, 8,2 млрд дол. США та 2,5 млрд євро. При цьому на обслуговування й погашення внутрішнього боргу за цей період направлено значні суми — 617,5 млрд грн, 8,3 млрд дол. США та 2,2 млрд євро.

Активізувати внутрішній ринок боргових зобов’язань вдалося завдяки заходам НБУ, які дозволяють банкам використовувати ОВДП для покриття частини обов’язкових резервів, а також запровадженню можливості для нерезидентів переказувати прибутки від ОВДП за кордон після дотримання певного строку володіння.

Повідомляється, що ставки на нові облігації у жовтні 2024 року також були конкурентними, що стимулювало попит. Максимальна дохідність складала 16,8% річних у гривні та 4,66% річних у доларах США. ОВДП, номіновані в євро, у жовтні не розміщувалися.

Що стосується військових ОВДП, то в листопаді 2024 року вони стали одним із ключових інструментів для залучення коштів від населення та бізнесу на підтримку оборони країни.

Так, портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 листопада 2024 року зріс до 158,8 млрд грн, що майже утричі більше порівняно з листопадом минулого року (55,6 млрд грн). Це свідчить про активну участь громадян і компаній у фінансуванні державних потреб в умовах воєнної економіки.

Зазначається, що ОВДП можна придбати у банках-партнерах програми, і держава пропонує такі інвестиції як безпечний та патріотичний спосіб збереження і примноження коштів

Зазначимо, в кінці жовтня у "Дію" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".