В "Дію" додали дві військові облігації: як придбати

У застосунок "Дія" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дебальцеве" - ставка 16,5 %, дата виплати — 12.05.2027;

"Авдіївка" - ставка 15,6 %, дата виплати — 20.05.2026.

Як придбати облігацію в "Дії"

Придбати облігацію в "Дії" легко. Для цього потрібно:

1️. Зайти у "Дію";

2️. Вибрати "Військові облігації" на головному екрані;

3️. Вибрати облігацію, партнера та кількість;

4️. Підписати та оплатити у кілька кліків.

Після цього картка облігації зʼявиться серед документів.

Зазначається, що послуга реалізована Мінцифри спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це цінні папери і дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію.

"Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зауважив голова Мінцифри.

За його словами, кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком.

"Це донат державі, який вам повертається", - пояснив Федоров.

Крім того, за покупку облігацій у застосунку не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.