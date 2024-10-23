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В "Дію" додали дві військові облігації: як придбати
У застосунок "Дія" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- "Дебальцеве" - ставка 16,5 %, дата виплати — 12.05.2027;
- "Авдіївка" - ставка 15,6 %, дата виплати — 20.05.2026.
Як придбати облігацію в "Дії"
Придбати облігацію в "Дії" легко. Для цього потрібно:
1️. Зайти у "Дію";Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2️. Вибрати "Військові облігації" на головному екрані;
3️. Вибрати облігацію, партнера та кількість;
4️. Підписати та оплатити у кілька кліків.
Після цього картка облігації зʼявиться серед документів.
Зазначається, що послуга реалізована Мінцифри спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.
Що таке військові облігації
Військові облігації — це цінні папери і дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію.
"Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зауважив голова Мінцифри.
За його словами, кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком.
"Це донат державі, який вам повертається", - пояснив Федоров.
Крім того, за покупку облігацій у застосунку не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.
Які облігації доступні в "Дії"
Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.