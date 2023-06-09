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У "Дії" з’явилась військова облігація "Сімферополь": які умови та як придбати

овдп, військові облігації, Сімферополь
Військова облігація "Сімферополь". Фото: Мінцифри

У "Дію" додали нову облігацію — "Сімферополь", що має процентну ставку 19,5% та дату виплати до 15 січня 2025 року.

Про це 9 червня повідомила пресслужба Мінцифри.

"Облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь", — зауважують в відомстві.

За покупку не треба сплачувати комісію або приховані платежі. Придбати облігацію можна в кілька кліків.

Як купити облігацію "Сімферополь"

  • спершу потрібно зайти у "Дію";
  • на головному екрані обрати " Військові облігації";
  • вибрати облігацію, партнера й кількість;
  • підписати та оплатити будь-якою карткою;
  • облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Кожна облігація відображається в "Дії" як документ і, як зауважив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, є персональним нагадуванням про внесок у допомогу державі та Силам оборони.

"Кожного дня Сили оборони працюють, щоб українці якнайшвидше поїхали до вільного Криму. Допомагайте військовим, купуючи облігації в Дії", — додав він.

Крім облігації "Сімферополь", доступні "Ялта", "Севастополь", "Донецьк", "Енергодар", "Бердянськ" і "Маріуполь".  

Нагадаємо, з вересня 2022 року, коли уряд дозволив купувати військові ОВДП в "Дії", по травень українці придбали через застосунок військових облігацій на понад 1 млрд грн. За цей час найпопулярнішою ОВДП стала "Донецьк".

Автор:
Віта Молодан