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Финансы
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У "Дії" появилась военная облигация "Симферополь": какие условия и как купить

овдп, военные облигации, Симферополь
Военная облигация "Симферополь". Фото: Минцифры

В "Дію" добавили новую облигация - "Симферополь", имеющую процентную ставку 19,5% и дату выплаты до 15 января 2025 года.

Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Минцифры.

"Облигации - это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в "Дії" новая облигация - Симферополь", - отмечают в ведомстве.

За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи. Приобрести облигацию можно в несколько кликов.

Как купить облигацию "Симферополь"

  • сначала нужно зайти в "Дію";
  • на главном экране выбрать "Военные облигации";
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить любой картой;
  • облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Каждая облигация отражается в "Дії" как документ и, как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, является персональным напоминанием о вкладе в помощь государству и силам обороны.

"Каждый день Силы обороны работают, чтобы украинцы как можно быстрее поехали в свободный Крым. Помогайте военным, покупая облигации в Дії", - добавил он.

Кроме облигации "Симферополь", доступны "Ялта", "Севастополь", "Донецк", "Энергодар", "Бердянск" и "Мариуполь".

Напомним, с сентября 2022 года, когда правительство разрешило покупать военные ОВГЗ у "Дії", по май украинцы приобрели через приложение военных облигаций более чем на 1 млрд грн. За это время самой популярной ОВГЗ стала "Донецк".

Автор:
Вита Молодан