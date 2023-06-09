У "Дії" появилась военная облигация "Симферополь": какие условия и как купить

В "Дію" добавили новую облигация - "Симферополь", имеющую процентную ставку 19,5% и дату выплаты до 15 января 2025 года.

Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Минцифры.

"Облигации - это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в "Дії" новая облигация - Симферополь", - отмечают в ведомстве.

За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи. Приобрести облигацию можно в несколько кликов.

Как купить облигацию "Симферополь"

сначала нужно зайти в "Дію";

на главном экране выбрать "Военные облигации";

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить любой картой;

облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Каждая облигация отражается в "Дії" как документ и, как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, является персональным напоминанием о вкладе в помощь государству и силам обороны.

"Каждый день Силы обороны работают, чтобы украинцы как можно быстрее поехали в свободный Крым. Помогайте военным, покупая облигации в Дії", - добавил он.

Кроме облигации "Симферополь", доступны "Ялта", "Севастополь", "Донецк", "Энергодар", "Бердянск" и "Мариуполь".

Напомним, с сентября 2022 года, когда правительство разрешило покупать военные ОВГЗ у "Дії", по май украинцы приобрели через приложение военных облигаций более чем на 1 млрд грн. За это время самой популярной ОВГЗ стала "Донецк".